Момент жуткого ДТП с бешеным автобусом в Курске попал на видео
SHOT опубликовал видео момента ДТП с двумя автобусами и семью авто в Курске
Жёсткий момент массовой аварии в Курске попал на видео. Автобус ЛиАЗ снёс семь легковушек и ещё один автобус, после чего со всей скорости влетел в остановку. Соответствующие кадры опубликовал SHOT.
Автобус влетел в остановку после столкновения с машинами и другим автобусом. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, 23-летний водитель общественного транспорта зацепил проезжающие машины и на всей скорости влетел в ограждение. После этого двери автобуса заблокировались, пассажирам пришлось выбираться, попутно разбивая стёкла.
Напомним, в Курске автобус протаранил машины и врезался в другой общественный транспорт. От удара в одном из автомобилей взорвался газовый баллон и вспыхнул пожар. В результате в настоящее время известно о десяти пострадавших, двое из которых — дети. Возбуждено уголовное дело.