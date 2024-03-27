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27 марта, 13:43

Момент жуткого ДТП с бешеным автобусом в Курске попал на видео

SHOT опубликовал видео момента ДТП с двумя автобусами и семью авто в Курске

Жёсткий момент массовой аварии в Курске попал на видео. Автобус ЛиАЗ снёс семь легковушек и ещё один автобус, после чего со всей скорости влетел в остановку. Соответствующие кадры опубликовал SHOT.

Автобус влетел в остановку после столкновения с машинами и другим автобусом. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, 23-летний водитель общественного транспорта зацепил проезжающие машины и на всей скорости влетел в ограждение. После этого двери автобуса заблокировались, пассажирам пришлось выбираться, попутно разбивая стёкла.

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Напомним, в Курске автобус протаранил машины и врезался в другой общественный транспорт. От удара в одном из автомобилей взорвался газовый баллон и вспыхнул пожар. В результате в настоящее время известно о десяти пострадавших, двое из которых — дети. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

SHOT

Дарья Нарыкова
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