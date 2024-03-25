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25 марта, 19:16

Грузовик загорелся после ДТП на трассе М11 "Нева" в Новгородской области

Обстановка на трассе М11 "Нева". Обложка © Telegram / МЧС России

Обстановка на трассе М11 "Нева". Обложка © Telegram / МЧС России

Новгородские огнеборцы ликвидируют пожар на 551-м километре скоростной автомагистрали М11 "Нева". Пламенем объят грузовик, вспыхнувший после опрокидывания. Кадрами с места ДТП поделились в МЧС.

Грузовик перевернулся и вспыхнул на магистрали "Нева". Видео © Telegram / МЧС России

На записи видно, что многотонный автомобиль снёс часть ограждения разделительной полосы и получил обширные механические повреждения. Ликвидацией последствий ЧП занимаются семь пожарных на двух единицах техники.

"Пострадавшего водителя передали врачам. Движение по федеральной трассе перекрыто в сторону Москвы", — уточнили в ведомстве.

"Приору" разорвало на две части: Студентка погибла и ещё двое пострадали в жутком ДТП из-за водителя-дилетанта
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Страшное ДТП с участием сразу двух фур и микроавтобуса произошло недавно в Омской области. В результате столкновения автомобили вспыхнули, сгорев дотла. Жертвами трагедии стали семь человек, возбуждено уголовное дело.

Илья Пушкарев
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