Грузовик загорелся после ДТП на трассе М11 "Нева" в Новгородской области
Обстановка на трассе М11 "Нева". Обложка © Telegram / МЧС России
Новгородские огнеборцы ликвидируют пожар на 551-м километре скоростной автомагистрали М11 "Нева". Пламенем объят грузовик, вспыхнувший после опрокидывания. Кадрами с места ДТП поделились в МЧС.
Грузовик перевернулся и вспыхнул на магистрали "Нева". Видео © Telegram / МЧС России
На записи видно, что многотонный автомобиль снёс часть ограждения разделительной полосы и получил обширные механические повреждения. Ликвидацией последствий ЧП занимаются семь пожарных на двух единицах техники.
"Пострадавшего водителя передали врачам. Движение по федеральной трассе перекрыто в сторону Москвы", — уточнили в ведомстве.
Страшное ДТП с участием сразу двух фур и микроавтобуса произошло недавно в Омской области. В результате столкновения автомобили вспыхнули, сгорев дотла. Жертвами трагедии стали семь человек, возбуждено уголовное дело.