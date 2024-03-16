Жуткое ДТП под Омском унесло жизни уже семи человек

В Омской области до семи выросло число погибших в ДТП с двумя фурами и микроавтобусом. Об этом заявила старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Лариса Болдинова.

Спасатели работают на месте ДТП под Омском. Видео © Telegram / Следком

"Количество погибших выросло до семи человек", — приводит ТАСС слова Болдиновой.

Уточняется, что при разборе обломков найдено тело седьмого погибшего. В СК РФ возбудили уголовное дело по факту ДТП. По информации ведомства, на 565-м километре трассы "Тюмень – Омск" водитель грузовика DAF из-за возможного разрыва переднего колеса выехал на встречку и врезался в фуру Sitrak и микроавтобус Toyota. В последнем передвигались шесть пассажиров из Тюкалинска.