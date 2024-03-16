Жуткое ДТП под Омском унесло жизни уже семи человек
Число жертв ДТП с фурами и микроавтобусом в Омской области достигло семи
В Омской области до семи выросло число погибших в ДТП с двумя фурами и микроавтобусом. Об этом заявила старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Лариса Болдинова.
Спасатели работают на месте ДТП под Омском. Видео © Telegram / Следком
"Количество погибших выросло до семи человек", — приводит ТАСС слова Болдиновой.
Уточняется, что при разборе обломков найдено тело седьмого погибшего. В СК РФ возбудили уголовное дело по факту ДТП. По информации ведомства, на 565-м километре трассы "Тюмень – Омск" водитель грузовика DAF из-за возможного разрыва переднего колеса выехал на встречку и врезался в фуру Sitrak и микроавтобус Toyota. В последнем передвигались шесть пассажиров из Тюкалинска.
В ведомстве уточнили, что после столкновения трое водителей погибли. Также скончались трое находившихся в салоне, в том числе ребёнок. Ещё три человека, среди которых 15-летний подросток, получили ожоги и различные травмы.
Напомним, 16 марта в Омской области на 565-м километре автодороги Р402 произошло столкновение двух грузовых фур и микроавтобуса. Все транспортные средства загорелись. Ранее сообщалось, что погибло шесть человек, в том числе ребёнок.
Telegram / Следком