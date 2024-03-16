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16 марта, 13:25

Жуткое ДТП под Омском унесло жизни уже семи человек

Число жертв ДТП с фурами и микроавтобусом в Омской области достигло семи

В Омской области до семи выросло число погибших в ДТП с двумя фурами и микроавтобусом. Об этом заявила старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Лариса Болдинова.

Спасатели работают на месте ДТП под Омском. Видео © Telegram / Следком

"Количество погибших выросло до семи человек", — приводит ТАСС слова Болдиновой.

Уточняется, что при разборе обломков найдено тело седьмого погибшего. В СК РФ возбудили уголовное дело по факту ДТП. По информации ведомства, на 565-м километре трассы "Тюмень – Омск" водитель грузовика DAF из-за возможного разрыва переднего колеса выехал на встречку и врезался в фуру Sitrak и микроавтобус Toyota. В последнем передвигались шесть пассажиров из Тюкалинска.

В ведомстве уточнили, что после столкновения трое водителей погибли. Также скончались трое находившихся в салоне, в том числе ребёнок. Ещё три человека, среди которых 15-летний подросток, получили ожоги и различные травмы.

В Свердловской области легковушка вылетела на встречку и столкнулась с микроавтобусом, погибли двое
В Свердловской области легковушка вылетела на встречку и столкнулась с микроавтобусом, погибли двое

Напомним, 16 марта в Омской области на 565-м километре автодороги Р402 произошло столкновение двух грузовых фур и микроавтобуса. Все транспортные средства загорелись. Ранее сообщалось, что погибло шесть человек, в том числе ребёнок.

Обложка ©

Telegram / Следком

Дарья Нарыкова
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