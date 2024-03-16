Пять человек погибли в жутком ДТП под Омском с фурами и микроавтобусом

В Омской области в результате ДТП с фурами и микроавтобусом погибли пять человек, в том числе ребёнок. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

"На 565-м километре автодороги Р402 у деревни Увало-Ядрино Любинского района Омской области произошло столкновение двух грузовых фур и микроавтобуса. В результате ДТП погибли пять человек, из них один ребёнок, и ещё три человека пострадали", — приводит ТАСС слова представителя полиции.

По словам собеседника агентства, после столкновения все три транспортных средства загорелись. В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители, которые устанавливают причины случившегося.