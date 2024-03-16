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16 марта, 09:29

Пять человек погибли в жутком ДТП под Омском с фурами и микроавтобусом

ТАСС: Пять человек погибли в ДТП с фурами и микроавтобусом в Омской области

В Омской области в результате ДТП с фурами и микроавтобусом погибли пять человек, в том числе ребёнок. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

"На 565-м километре автодороги Р402 у деревни Увало-Ядрино Любинского района Омской области произошло столкновение двух грузовых фур и микроавтобуса. В результате ДТП погибли пять человек, из них один ребёнок, и ещё три человека пострадали", — приводит ТАСС слова представителя полиции.

По словам собеседника агентства, после столкновения все три транспортных средства загорелись. В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители, которые устанавливают причины случившегося.

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А ранее Life.ru писал, что в Свердловской области легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом. В результате аварии погибли два человека.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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