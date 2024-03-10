На Урале трое детей пострадали в ДТП с "мерседесом"

В Екатеринбурге в Октябрьском районе автомобиль КИА столкнулся с "мерседесом", внутри которого были трое детей. Пострадали водитель корейской иномарки и дети из немецкой, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

"Мужчина, управляя автомобилем КИА, двигаясь со стороны Кольцово в направлении Арамиля, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля "Мерседес", вследствие чего допустил с ним столкновение. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель КИА, а также трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля "Мерседес", — сообщили правоохранители.

Врачи оказывают помощь пострадавшим, а автоинспекторы проводят проверку по факту произошедшего.