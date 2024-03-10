На Урале трое детей пострадали в ДТП с "мерседесом"
ГИБДД: В Свердловской области в ДТП с KИА и Mercedes пострадали трое детей
В Екатеринбурге в Октябрьском районе автомобиль КИА столкнулся с "мерседесом", внутри которого были трое детей. Пострадали водитель корейской иномарки и дети из немецкой, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
"Мужчина, управляя автомобилем КИА, двигаясь со стороны Кольцово в направлении Арамиля, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля "Мерседес", вследствие чего допустил с ним столкновение. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель КИА, а также трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля "Мерседес", — сообщили правоохранители.
Врачи оказывают помощь пострадавшим, а автоинспекторы проводят проверку по факту произошедшего.
Ранее пять человек, в том числе два ребёнка, пострадали в ДТП на 475-м километре автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь в Ипатовском округе Ставропольского края. 38-летняя виновница ДТП была в трезвом состоянии и не является злостным нарушителем ПДД. Стаж вождения женщины составляет всего пять месяцев.
t.me / ГИБДД Свердловской области