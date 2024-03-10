На юге Москвы водитель сбил двух девочек-подростков на переходе, обе в больнице
Пешеходный переход, на котором сбили девочек-подростков. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
На юге Москвы 66-летний водитель сбил двух девочек-подростков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Авария произошла вечером в воскресенье, 10 марта, на бульваре Адмирала Ушакова. В результате инцидента 16-летние девочки получили различные травмы, сейчас они находятся в больнице. Информация об их состоянии уточняется.
"Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
А ранее Life.ru сообщал, что водитель внедорожника переехал десятилетнего мальчика на пешеходном переходе в Первоуральске. После аварии мужчина сам отвёз ребёнка в больницу, дождался сотрудников ГИБДД и проследовал до места ДТП. По факту происшествия организована доследственная проверка.