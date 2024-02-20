Умерла девушка, которую сбило отлетевшим от фуры колесом на "трассе смерти"

Девушка, которую сбило отлетевшее колесо автомобиля, скончалась в больнице в Невьянске Свердловской области. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на её молодого человека.

Как пишет Ura.ru, трагедия произошла 16 февраля на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. От грузового автомобиля МАЗ во время движения отсоединилось колесо и отлетело в двух стоявших на обочине человек. Девушку госпитализировали в реанимацию, несколько дней она провела в коме. Водитель рассказал сотрудникам ГИБДД, что услышал хлопок, но не сразу понял, что случилось. На мужчину составили протокол за управление автомобилем с неисправностями.