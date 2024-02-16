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16 февраля, 08:29

Россиянка попала в больницу после того, как её в голову ударило колесо от автобуса

В Петербурге от автобуса отлетело колесо и угодило в голову 31-летней прохожей

31-летней жительнице Санкт-Петербурга в голову попало отлетевшее колесо от автобуса. Инцидент произошёл в историческом районе — на Озерках. В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти проводят проверку.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", пострадавшую доставили в больницу со множественными повреждениями. У неё диагностировали очаговую травму и ушиб головного мозга, перелом глазной орбиты и ушиб мягких тканей.

Омский замминистра чуть не погиб в жутком ДТП по пути на приём граждан
Омский замминистра чуть не погиб в жутком ДТП по пути на приём граждан

Ранее блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) рассказала Life.ru, как попала в ДТП на своём дорогущем "бентли". Водитель BMW 5, который столкнулся с Чекалиной, оправдался тем, что не успел затормозить. Предварительно, блогерша ударилась головой о лобовое стекло и повредила колено.

Обложка ©

Glenov Brankovic / Unsplash

Марина Калегина
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