Россиянка попала в больницу после того, как её в голову ударило колесо от автобуса

31-летней жительнице Санкт-Петербурга в голову попало отлетевшее колесо от автобуса. Инцидент произошёл в историческом районе — на Озерках. В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти проводят проверку.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", пострадавшую доставили в больницу со множественными повреждениями. У неё диагностировали очаговую травму и ушиб головного мозга, перелом глазной орбиты и ушиб мягких тканей.