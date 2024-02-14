Омский замминистра чуть не погиб в жутком ДТП по пути на приём граждан

Замминистра труда Омской области 61-летний Сергей Добрых сегодня утром пострадал в жутком ДТП на трассе Омск – Муромцево сегодня утром. По данным источника Life.ru, он не помнит момента аварии, так как дремал во время поездки.

Toyota, в которой ехал Сергей Добрых. Обложка © Life.ru

Добрых ехал с водителем на Toyota на приём граждан в село Седельниково. В районе 189-го километра легковушка столкнулась с "газелью". В результате 38-летний водитель Toyota скончался на месте, а Добрых вместе с водителем и тремя пассажирами "газели" госпитализированы с различными травмами.

Toyota, в которой ехал Сергей Добрых. Фото © Life.ru

"Предварительно установлено, что в районе 189-го километра автодороги Омск – Муромцево произошло столкновение встречных транспортных средств: автомобиля Toyota под управлением мужчины 1985 года рождения и пассажирской "газели" под управлением мужчины 1970 года рождения", — отметили в региональном управлении МВД.

"Газель", с которой столкнулась Toyota, где находился Сергей Добрых. Фото © Life.ru

В прокуратуре уточнили, что ДТП произошло в "тяжёлых метеорологических условиях". Ведомство контролирует ход проверки по установлению обстоятельств смертельной аварии. Отметим, что в Омской области со вчерашнего дня идёт снег, а порывы ветра достигают 24 метров в секунду. Видимость на дорогах ограничена из-за метелей.