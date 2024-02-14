Омский замминистра чуть не погиб в жутком ДТП по пути на приём граждан
Замминистра труда Омской области Добрых пострадал в ДТП, его водитель умер
Сергей Добрых. Обложка © omskmintrud.ru
Замминистра труда Омской области 61-летний Сергей Добрых сегодня утром пострадал в жутком ДТП на трассе Омск – Муромцево сегодня утром. По данным источника Life.ru, он не помнит момента аварии, так как дремал во время поездки.
Toyota, в которой ехал Сергей Добрых. Обложка © Life.ru
Добрых ехал с водителем на Toyota на приём граждан в село Седельниково. В районе 189-го километра легковушка столкнулась с "газелью". В результате 38-летний водитель Toyota скончался на месте, а Добрых вместе с водителем и тремя пассажирами "газели" госпитализированы с различными травмами.
Toyota, в которой ехал Сергей Добрых. Фото © Life.ru
"Предварительно установлено, что в районе 189-го километра автодороги Омск – Муромцево произошло столкновение встречных транспортных средств: автомобиля Toyota под управлением мужчины 1985 года рождения и пассажирской "газели" под управлением мужчины 1970 года рождения", — отметили в региональном управлении МВД.
"Газель", с которой столкнулась Toyota, где находился Сергей Добрых. Фото © Life.ru
В прокуратуре уточнили, что ДТП произошло в "тяжёлых метеорологических условиях". Ведомство контролирует ход проверки по установлению обстоятельств смертельной аварии. Отметим, что в Омской области со вчерашнего дня идёт снег, а порывы ветра достигают 24 метров в секунду. Видимость на дорогах ограничена из-за метелей.
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