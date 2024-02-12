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12 февраля, 06:53

Страшное ДТП с маршруткой под Белгородом унесло жизнь трёх человек

Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП с микроавтобусом под Белгородом

Место ДТП с маршруткой под Белгородом. Фото © УМВД России по Белгородской области

Место ДТП с маршруткой под Белгородом. Фото © УМВД России по Белгородской области

Страшное ДТП с микроавтобусом в Корочанском районе Белгородской области унесло жизнь трёх человек. Автомобиль перевозил работников предприятия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Место ДТП с маршруткой под Белгородом. Фото © УМВД России по Белгородской области

Место ДТП с маршруткой под Белгородом. Фото © УМВД России по Белгородской области

"Около 6 часов 30 минут в Корочанском районе на 80-м километре федеральной автодороги Белгород – М4 "Дон" в районе села Анновка девушка 1996 г.р. за рулём автомобиля Hyundai Accent, двигаясь со стороны города Корочи в направлении Нового Оскола, не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу, где совершила столкновение с автобусом Volkswagen Crafter под управлением водителя 1981 г.р.", — уточнили в управлении.

Место ДТП с маршруткой под Белгородом. Фото © УМВД России по Белгородской области

Место ДТП с маршруткой под Белгородом. Фото © УМВД России по Белгородской области

Водитель легкового автомобиля и два её пассажира — мужчина и женщина — погибли на месте ДТП. С различными травмами в больницу доставили третьего пассажира Hyundai, а также водителя и двух пассажиров автобуса. В полиции пояснили, что в Volkswagen Crafter в момент ДТП были водитель и шесть сотрудников предприятия, которые ехали на работу.

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Ранее Life.ru сообщал о том, как легковой автомобиль врезался в карету скорой помощи в станице Калниболотская Краснодарского края. От мощного столкновения водитель и пассажир отечественного ВАЗ-2112 погибли на месте.

Андрей Бражников
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