Легковушка протаранила машину скорой под Краснодаром, двое погибли
Два человека погибли в ДТП с участием скорой помощи в Краснодарском крае
Последствия ДТП с участием скорой помощи под Краснодаром. Обложка © t.me / 23 МВД
Легковушка столкнулась с машиной скорой помощи в станице Калниболотская Краснодарского края. От мощного удара водитель и пассажир отечественной "двенашки" получили несовместимые с жизнью травмы. Подробностями трагедии поделились в МВД.
По данным ведомства, водитель ВАЗ-2112 протаранил впереди идущую "газель" из-за несоблюдения дистанции. На кадрах с места аварии видно, что переднюю часть легковушки смяло до неузнаваемости.
Последствия ДТП с участием скорой помощи под Краснодаром. Фото © t.me / 23 МВД
"В ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ-2112, пострадали водитель и пассажир спецтранспорта. Госавтоинспекция проводит проверку", — сказано в сообщении.
А несколькими днями ранее массовое ДТП с 27 автомобилями произошло в Подмосковье. Жертвами аварии стали два человека, ещё 16 отделались травмами.