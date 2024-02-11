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10 февраля, 23:13

Легковушка протаранила машину скорой под Краснодаром, двое погибли

Два человека погибли в ДТП с участием скорой помощи в Краснодарском крае

Последствия ДТП с участием скорой помощи под Краснодаром. Обложка © t.me / 23 МВД

Последствия ДТП с участием скорой помощи под Краснодаром. Обложка © t.me / 23 МВД

Легковушка столкнулась с машиной скорой помощи в станице Калниболотская Краснодарского края. От мощного удара водитель и пассажир отечественной "двенашки" получили несовместимые с жизнью травмы. Подробностями трагедии поделились в МВД.

По данным ведомства, водитель ВАЗ-2112 протаранил впереди идущую "газель" из-за несоблюдения дистанции. На кадрах с места аварии видно, что переднюю часть легковушки смяло до неузнаваемости.

Последствия ДТП с участием скорой помощи под Краснодаром. Фото © t.me / 23 МВД

Последствия ДТП с участием скорой помощи под Краснодаром. Фото © t.me / 23 МВД

"В ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ-2112, пострадали водитель и пассажир спецтранспорта. Госавтоинспекция проводит проверку", — сказано в сообщении.

Под Архангельском в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли два человека
Под Архангельском в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли два человека

А несколькими днями ранее массовое ДТП с 27 автомобилями произошло в Подмосковье. Жертвами аварии стали два человека, ещё 16 отделались травмами.

Илья Пушкарев
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