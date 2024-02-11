Легковушка протаранила машину скорой под Краснодаром, двое погибли

Легковушка столкнулась с машиной скорой помощи в станице Калниболотская Краснодарского края. От мощного удара водитель и пассажир отечественной "двенашки" получили несовместимые с жизнью травмы. Подробностями трагедии поделились в МВД.

По данным ведомства, водитель ВАЗ-2112 протаранил впереди идущую "газель" из-за несоблюдения дистанции. На кадрах с места аварии видно, что переднюю часть легковушки смяло до неузнаваемости.

Последствия ДТП с участием скорой помощи под Краснодаром. Фото © t.me / 23 МВД