Число погибших в ДТП на трассе в Подмосковье возросло до двух, ещё 16 пострадали

Стало известно о ещё одном погибшем в результате массового дорожно-транспортного происшествия, случившегося накануне, 7 февраля, на трассе М4 "Дон" в Ступинском городском округе Московской области. Как сообщают представители Министерства здравоохранения России, в результате аварии всего пострадало 18 человек.

"Всего в результате пострадало 18 человек, двое из них погибли", — приводит ТАСС сообщение Минздрава РФ.