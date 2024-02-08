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7 февраля, 22:56

Число погибших в ДТП на трассе в Подмосковье возросло до двух, ещё 16 пострадали

Минздрав РФ: Число погибших в ДТП на трассе М4 в Подмосковье возросло до двух

Стало известно о ещё одном погибшем в результате массового дорожно-транспортного происшествия, случившегося накануне, 7 февраля, на трассе М4 "Дон" в Ступинском городском округе Московской области. Как сообщают представители Министерства здравоохранения России, в результате аварии всего пострадало 18 человек.

"Всего в результате пострадало 18 человек, двое из них погибли", — приводит ТАСС сообщение Минздрава РФ.

В ведомстве рассказали журналистам, что амбулаторная помощь потребовалась 11 пострадавшим. В пресс-службе добавили, что ещё пять человек, которых госпитализировали, находятся в состоянии средней тяжести.

Столкнулось почти 50 авто: Сразу два массовых ДТП произошли в Подмосковье из-за снегопада
Столкнулось почти 50 авто: Сразу два массовых ДТП произошли в Подмосковье из-за снегопада

Ранее Life.ru рассказывал о том, что в подмосковном районе Ступино произошло массовое ДТП с участием нескольких десятков машин. На тот момент сообщалось об одном погибшем и трёх пострадавших. Стоит отметить, что прямо сейчас Москву и область заваливает снегом из-за мощного атлантического циклона "Ольга".

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t.me / ДТП и ЧП МОСКВА и МО

Алексей Соловьёв
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