Под Архангельском в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли два человека

В Архангельской области на 982-м километре трассы М8 случилось серьёзное ДТП: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате два человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

По информации правоохранителей, водитель Renault, следовавший из Архангельска, не справился с управлением и врезался в большегруз Shacman. Погибшие — водитель и женщина – пассажир иномарки. Ещё одну находившуюся в легковушке пассажирку и ребёнка госпитализировали. Они находятся в тяжёлом состоянии, обстоятельства случившегося выясняются.