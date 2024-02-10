Регион

Уведомления отключены

9 февраля, 22:16

Под Архангельском в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли два человека

УМВД: В Архангельской области в аварии с большегрузом погибли два человека

Покорёженный после аварии автомобиль Renault. Обложка © t.me / УМВД России по Архангельской области

Покорёженный после аварии автомобиль Renault. Обложка © t.me / УМВД России по Архангельской области

В Архангельской области на 982-м километре трассы М8 случилось серьёзное ДТП: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате два человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

По информации правоохранителей, водитель Renault, следовавший из Архангельска, не справился с управлением и врезался в большегруз Shacman. Погибшие — водитель и женщина – пассажир иномарки. Ещё одну находившуюся в легковушке пассажирку и ребёнка госпитализировали. Они находятся в тяжёлом состоянии, обстоятельства случившегося выясняются.

Два человека стали жертвами аварии с автобусом в Брянской области
Два человека стали жертвами аварии с автобусом в Брянской области

Ранее на трассе в Республике Карелия автобус, перевозивший детей на соревнования по плаванию в Питкярантский район, попал в ДТП, столкнувшись с тягачом. Пострадали два ребёнка.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Архангельская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров