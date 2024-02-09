Автобус с 27 детьми попал в аварию в Карелии

Два ребёнка пострадали в ДТП на трассе в Республике Карелия. Автобус, перевозивший организованную группу из 27 детей, ехавших на соревнования по плаванию в Питкярантский район, столкнулся с тягачом. Сотрудники скорой помощи забрали пострадавших на обследование в больницу. Остальных детей разместили в гостинице. Об этом сообщает Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Последствия ДТП с автобусом с детьми в Республике Карелия. Видео © Telegram / Полиция Карелии

"Сегодня утром на автодороге Суоярви – Койриноя в районе деревни Койриноя произошло касательное столкновение микроавтобуса, тягача "Скания" и автобуса "Мерседес". <...> Автобус перевозил четырёх взрослых сопровождающих и 27 детей из Петрозаводска в Питкярантский физкультурно-оздоровительный комплекс на соревнования по плаванию. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало два ребёнка", — отмечается в сообщении.

Остальных детей посадили на попутный автобус и доставили до Питкяранты, где разместили в гостинице.