В Красноярске девятимесячного младенца госпитализировали после ДТП на пешеходном переходе

Легковой автомобиль сбил мужчину с детской коляской, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Младенца забрала скорая, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля КИА двигался по улице Водопьянова, при повороте налево на улицу 9 Мая он сбил мужчину, который переходил проезжую часть с коляской по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

"В результате ДТП пострадал 9-месячный ребёнок. В настоящее время младенец госпитализирован", — указано в сообщении.

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.