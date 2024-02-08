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8 февраля, 08:25

В Красноярске девятимесячного младенца госпитализировали после ДТП на пешеходном переходе

В Красноярске машина сбила мужчину с детской коляской на пешеходном переходе

Легковой автомобиль сбил мужчину с детской коляской, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Младенца забрала скорая, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля КИА двигался по улице Водопьянова, при повороте налево на улицу 9 Мая он сбил мужчину, который переходил проезжую часть с коляской по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

"В результате ДТП пострадал 9-месячный ребёнок. В настоящее время младенец госпитализирован", — указано в сообщении.

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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А ранее Life.ru писал, что в Белгороде испугавшийся взрывов ребёнок побежал в укрытие и попал под машину. По предварительной информации, мальчику на вид около десяти лет, его госпитализировали.

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Дарья Нарыкова
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