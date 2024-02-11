В массовом ДТП с двумя автобусами в Кемеровской области пострадало 14 человек

В Таштагольском районе Кемеровской области произошло массовое ДТП, в котором пострадало 14 человек. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону, авария случилась 10 февраля около 19:00 на 32-м километре трассы Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол. К месту происшествия срочно прибыли сотрудники экстренных служб.

ДТП с двумя автобусами и легковым автомобилем в Кемеровской области. Видео © VK / ДТП Новокузнецка

"Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 не выбрал безопасную скорость с учётом сложных погодных условий и совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автобусом "Волгабас". После этого на автомобили наехал автобус ЛиАЗ, двигавшийся в попутном направлении с ВАЗ", — сообщили в МВД.

Суммарно в обоих рейсовых автобусах было 56 пассажиров. Из-за аварии травмированы оказались 14 человек, среди них —водители трёх транспортных средств. Все они получили должную медицинскую помощь. Большинству пострадавших госпитализация не потребовалась. Полицейские расследуют причины ДТП. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", виновному по ней может грозить до двух лет заключения.