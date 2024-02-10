Регион

Уведомления отключены

10 февраля, 18:46

Трое детей пострадали в результате ДТП с маршруткой в Севастополе

Два легковых авто столкнулись с маршруткой в Севастополе. В результате ДТП пострадали трое детей, сообщает пресс-служба городского управления МВД.

ДТП с тремя несовершеннолетними пострадавшими. Видео © T.me / Полиция Севастополя

По данным ведомства, авария произошла днём 10 февраля на улице Ленина. 36-летняя женщина за рулём "хёндая" не пропустила маршрутку, которая ехала в том же направлении, что привело к столкновению. По инерции после удара иномарка наехала на припаркованный "датсун".

В результате аварии пострадали три мальчика в возрасте от 10 до 12 лет, находившиеся на пассажирском сиденье. В настоящее время по факту ДТП производится проверка.

В Красноярске девятимесячного младенца госпитализировали после ДТП на пешеходном переходе
В Красноярске девятимесячного младенца госпитализировали после ДТП на пешеходном переходе

Ранее под Архангельском погибли два человека, врезавшись в фуру на легковой машине. Дввух других пассажиров легковушки, женщину и ребёнка, госпитализировали. Судя по опубликованным кадрах, от машины осталась одна груда металла.

Обложка ©

T.me / Полиция Севастополя

Владимир Озеров
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров