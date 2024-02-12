Медики прооперировали двоих детей, попавших в реанимацию после ДТП под Псковом

Двоих подростков, попавших в реанимацию после ДТП с автобусом в Псковской области, прооперировали, рассказала председатель регионального Комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

"Трое подростков находятся в реанимации, двое уже прооперированы. Сегодня будет проведена телемедицинская консультация с Первым педиатрическим университетом Минздрава России, они готовы принять наших детей и оказать им необходимую помощь", — написала Гаращенко в телеграм-канале.

Также она уточнила, что пятеро детей с травмами средней степени тяжести сейчас находятся в стационаре больницы, одного из пострадавших забрали родители. Остальные ребята прошли обследование и продолжают находиться под наблюдением врачей.

Водитель скорой, спешившей на вызов к детям, находится в тяжёлом состоянии, фельдшера с ушибами отпустили домой. Она добавила, что у взрослых, которые находились в автобусе, состояние удовлетворительное, их обследовали.