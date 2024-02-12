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12 февраля, 19:12

Медики прооперировали двоих детей, попавших в реанимацию после ДТП под Псковом

Последствия ДТП под Псковом. Обложка © VK / СК РФ по Псковской области

Последствия ДТП под Псковом. Обложка © VK / СК РФ по Псковской области

Двоих подростков, попавших в реанимацию после ДТП с автобусом в Псковской области, прооперировали, рассказала председатель регионального Комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

"Трое подростков находятся в реанимации, двое уже прооперированы. Сегодня будет проведена телемедицинская консультация с Первым педиатрическим университетом Минздрава России, они готовы принять наших детей и оказать им необходимую помощь", — написала Гаращенко в телеграм-канале.

Также она уточнила, что пятеро детей с травмами средней степени тяжести сейчас находятся в стационаре больницы, одного из пострадавших забрали родители. Остальные ребята прошли обследование и продолжают находиться под наблюдением врачей.

Водитель скорой, спешившей на вызов к детям, находится в тяжёлом состоянии, фельдшера с ушибами отпустили домой. Она добавила, что у взрослых, которые находились в автобусе, состояние удовлетворительное, их обследовали.

В результате ДТП Следственное управление СК РФ по Псковской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Напомним, сегодня, 12 февраля, автобус со школьниками попал в ДТП с большегрузом на трассе в Пушкиногорском районе возле деревни Новгородка. Машина скорой помощи так спешила к месту аварии, что перевернулась в Островском районе, из-за чего пострадали водитель и врач. В МЧС России пояснили, что в итоге были госпитализированы 12 пострадавших, из которых восемь — дети. Позже стало известно, что троих подростков отправили в реанимацию.

Александра Мышляева
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