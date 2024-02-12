Автобус со школьниками столкнулся с фурой под Псковом, мчащаяся на место скорая попала в ДТП

Автобус со школьниками попал в ДТП с большегрузом на трассе в Пушкиногорском районе Псковской области возле деревни Новгородка. Есть пострадавшие, они госпитализированы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, не уточнив количество.

Место ДТП со школьным автобусом в Псковской области. Фото © t.me / ПАИ. Псковская сводка

"Прокуратурой области поставлено на контроль проведение проверки по факту дорожно-транспортного происшествия в Пушкиногорском районе, где столкнулись большегруз и автобус. Предварительно, в автобусе находились дети. Всем оказана медицинская помощь. Пострадавшие госпитализированы в медучреждение", — сказано в сообщении ведомства.

На место аварии направился прокурор района, который координирует работу правоохранительных органов. По сведениям местных СМИ, карета скорой, которая мчалась для оказания помощи школьникам, опрокинулась в Островском районе. В результате пострадали водитель и фельдшер. На месте уже работают медицина катастроф, бригада скорой помощи, спасатели АСС, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Место ДТП со скорой в Псковской области. Фото © t.me / ПАИ. Псковская сводка