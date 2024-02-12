Десять детей и четверо взрослых пострадали в ДТП со школьным автобусом под Псковом
МЧС: 8 детей и четверо взрослых в больнице после ДТП с автобусом под Псковом
Место ДТП со школьным автобусом в Псковской области. Фото © МЧС России
Десять детей получили травмы во время аварии с участием автобуса и фуры вблизи деревни Новгородка на 379-м километре ФАД Р-23. Водитель выполнял манёвр, чтобы уйти от столкновения с грузовиком, но автобус съехал в кювет. Пострадавших отправили в детскую областную больницу. Дети должны были из Пустошкинского района приехать в Псков на экскурсию. Об этом сообщил глава района Юрий Кравцов.
"Всего в автобусе было 18 детей, трое сопровождающих взрослых и один водитель. Десять детей увезли в Псковскую областную детскую больницу. Остальных детей забрали домой", — сказал Кравцов в беседе с ТАСС.
В МЧС России в свою очередь пояснили, что в итоге были госпитализированы 12 пострадавших, из которых 8 — дети. Остальных отпустили после оказания помощи. Сейчас на месте ДТП задействованы 22 специалиста и 7 единиц техники.
Напомним, автобус со школьниками попал в ДТП с большегрузом на трассе в Пушкиногорском районе возле деревни Новгородка. Машина скорой помощи, спешившая на место аварии, перевернулась в Островском районе, из-за чего пострадали водитель и врач.