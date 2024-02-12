Стало известно о состоянии детей, которые чуть не разбились в ДТП с автобусом под Псковом

Трое подростков попали в реанимацию после ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе Псковской области. Всего после аварии в Детскую областную клиническую больницу госпитализировали девять детей, сообщил региональный Комитет по здравоохранению.

"Все дети осмотрены специалистами скорой помощи, 5 детей самостоятельно в сопровождении одного из родителей обратились в Опочецкую межрайонную больницу, где прошли обследование и были направлены на амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.

Место ДТП со скорой в Псковской области. Фото © t.me / ПАИ. Псковская сводка