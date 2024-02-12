Стало известно о состоянии детей, которые чуть не разбились в ДТП с автобусом под Псковом
Состояние трёх детей, попавших в ДТП под Псковом, оценивается как тяжёлое
Последствия ДТП под Псковом. Обложка © T.me / МЧС России
Трое подростков попали в реанимацию после ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе Псковской области. Всего после аварии в Детскую областную клиническую больницу госпитализировали девять детей, сообщил региональный Комитет по здравоохранению.
"Все дети осмотрены специалистами скорой помощи, 5 детей самостоятельно в сопровождении одного из родителей обратились в Опочецкую межрайонную больницу, где прошли обследование и были направлены на амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.
Место ДТП со скорой в Псковской области. Фото © t.me / ПАИ. Псковская сводка
В пресс-службе комитета добавили, что в ДТП также пострадали учительница и два фельдшера скорой помощи, которые ехали на вызов и попали в другую аварию. Их доставили в Псковскую областную клиническую больницу. При необходимости получивших травмы детей отправят профильные федеральные клиники.
Напомним, сегодня, 12 февраля, автобус со школьниками попал в ДТП с большегрузом на трассе в Пушкиногорском районе возле деревни Новгородка. Машина скорой помощи так спешила к месту аварии, что перевернулась в Островском районе, из-за чего пострадали водитель и врач. В МЧС России в свою очередь пояснили, что в итоге были госпитализированы 12 пострадавших, из которых 8 — дети.