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10 марта, 14:22

Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП с двумя авто в Ставропольском крае

Авто, попавшее в ДТП на Ставрополье. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

Авто, попавшее в ДТП на Ставрополье. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

Пять человек, в том числе два ребёнка, пострадали в ДТП на 475-м километре автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь в Ипатовском округе Ставропольского края. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Место ДТП на Ставрополье. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

"Водитель автомобиля Lada Xray, выезжая на перекрёсток со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем Mazda", говорится в сообщении ведомства.

Авто, попавшее в ДТП на Ставрополье. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

Авто, попавшее в ДТП на Ставрополье. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

Пять человек попали в больницу. В их числе водитель и двое пассажиров автомобиля "Лада", а также двое пассажиров "мазды". Уточняется, что среди пострадавших есть дети — 12 и 16 лет. В ведомстве добавили, что 38-летняя виновница ДТП была в трезвом состоянии и не является злостным нарушителем ПДД. Стаж вождения женщины составляет всего пять месяцев. В настоящее время проводится проверка.

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Женщина и ребёнок погибли при лобовом столкновении двух машин в Пермском крае

А ранее Life.ru писал, что на Ставрополье водитель минивэна вылетел на встречную полосу и столкнулся с бензовозом. К сожалению, мужчина не выжил.

Дарья Нарыкова
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