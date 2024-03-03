Женщина и ребёнок погибли при лобовом столкновении двух машин в Пермском крае

Женщина и ребёнок погибли в аварии в Пермском крае, ещё два человека пострадали. Об этом сообщает местная Госавтоинспекция в телеграм-канале.

Всё случилось в 20:50 на автодороге М7 "Волга", когда двигавшийся со стороны Перми автомобиль "Киа-Рио" с прицепом выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной "Хёндай-Солярис". В результате ДТП погибли 8-летний мальчик и 40-летняя женщина, обоих водителей госпитализировали.

"Уважаемые водители, вы всегда должны помнить, что транспортное средство — источник повышенной опасности. И от ваших действий зависит ваша жизнь и жизнь окружающих", — напомнили в пресс-службе ведомства.