Женщина и ребёнок погибли при лобовом столкновении двух машин в Пермском крае
Госавтоинспекция: В Пермском крае в аварии погибли женщина и 8-летний ребёнок
В Пермском крае в аварии с участием "Киа-Рио" и "Хёндай-Солярис" погибли 8-летний мальчик и 40-летняя женщина. Обложка © t.me / Госавтоинспекция Пермского края
Женщина и ребёнок погибли в аварии в Пермском крае, ещё два человека пострадали. Об этом сообщает местная Госавтоинспекция в телеграм-канале.
Всё случилось в 20:50 на автодороге М7 "Волга", когда двигавшийся со стороны Перми автомобиль "Киа-Рио" с прицепом выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной "Хёндай-Солярис". В результате ДТП погибли 8-летний мальчик и 40-летняя женщина, обоих водителей госпитализировали.
"Уважаемые водители, вы всегда должны помнить, что транспортное средство — источник повышенной опасности. И от ваших действий зависит ваша жизнь и жизнь окружающих", — напомнили в пресс-службе ведомства.
Ранее шесть человек погибли в результате столкновения двух автомобилей в Саратовской области, ещё один пассажир пострадал. ДТП произошло в Лысогорском районе вблизи поворота на посёлок Гремячий, где столкнулись ВАЗ-2111 и Lada Granta.