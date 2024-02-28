Страшная авария под Саратовом унесла жизни шести человек

Шесть человек погибли в результате столкновения двух автомобилей в Саратовской области. Как сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в телеграм-канале, ещё один пассажир пострадал.

ДТП произошло в Лысогорском районе вблизи поворота на посёлок Гремячий. Там столкнулись ВАЗ-2111 и Lada Granta, внутри которых, кроме водителей, находились и пассажиры.

"В результате ДТП шесть человек погибли и один пострадал. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших", — рассказал Юрин.