Страшная авария под Саратовом унесла жизни шести человек
Шесть человек погибли при столкновении двух автомобилей под Саратовом
Место столкновения двух автомобилей под Саратовом, где в результате аварии погибли шесть человек. Обложка © t.me / Юрий Юрин
Шесть человек погибли в результате столкновения двух автомобилей в Саратовской области. Как сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в телеграм-канале, ещё один пассажир пострадал.
ДТП произошло в Лысогорском районе вблизи поворота на посёлок Гремячий. Там столкнулись ВАЗ-2111 и Lada Granta, внутри которых, кроме водителей, находились и пассажиры.
"В результате ДТП шесть человек погибли и один пострадал. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших", — рассказал Юрин.
Ранее Life.ru рассказывал, что падение железобетонных плит с фуры в Приморском крае стало причиной смертельного дорожно-транспортного происшествия. В результате случившейся аварии погиб один человек и ещё двое пострадали.