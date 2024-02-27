Регион

Уведомления отключены

27 февраля, 02:33

Растерявший бетонные плиты грузовик стал виновником смертельного ДТП в Приморье

МВД: В Приморье с ехавшего грузовика упали бетонные плиты, погиб человек

Падение железобетонных плит с фуры в Приморском крае стало причиной смертельного дорожно-транспортного происшествия. Как передаёт региональный полицейский главк в телеграм-канале, в результате случившейся аварии погиб один человек и ещё двое пострадали.

Место смертельного ДТП в районе 91-го километра автодороги Осиновка – Рудная Пристань. Видео © t.me / Полиция Приморья

По данным ведомства, инцидент произошёл в районе 91-го километра трассы Осиновка – Рудная Пристань. Сотрудники полиции установили, что с грузовика Scania прямо во время поездки на проезжую часть вывалились железобетонные плиты. Это спровоцировало ДТП, в котором участвовали двигавшиеся по встречке Niva, Toyota Allion и Honda Shattle.

"По предварительной информации, в результате автоаварии один человек погиб, двое травмированы", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Также по данному факту будет проведена проверка, после чего компетентные органы примут процессуальное решение.

Жуткое ДТП под Ярославлем унесло жизни трёх человек
Жуткое ДТП под Ярославлем унесло жизни трёх человек

Ранее Life.ru писал, что в Алтайском крае утром 26 февраля произошло столкновение трёх автомобилей. В результате аварии на трассе погибли четыре человека, ещё трое получили травмы различной степени тяжести.

Обложка ©

t.me / Полиция Приморья

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • МВД РФ
  • ДТП
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров