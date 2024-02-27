Растерявший бетонные плиты грузовик стал виновником смертельного ДТП в Приморье

Падение железобетонных плит с фуры в Приморском крае стало причиной смертельного дорожно-транспортного происшествия. Как передаёт региональный полицейский главк в телеграм-канале, в результате случившейся аварии погиб один человек и ещё двое пострадали.

Место смертельного ДТП в районе 91-го километра автодороги Осиновка – Рудная Пристань. Видео © t.me / Полиция Приморья

По данным ведомства, инцидент произошёл в районе 91-го километра трассы Осиновка – Рудная Пристань. Сотрудники полиции установили, что с грузовика Scania прямо во время поездки на проезжую часть вывалились железобетонные плиты. Это спровоцировало ДТП, в котором участвовали двигавшиеся по встречке Niva, Toyota Allion и Honda Shattle.

"По предварительной информации, в результате автоаварии один человек погиб, двое травмированы", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Также по данному факту будет проведена проверка, после чего компетентные органы примут процессуальное решение.