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25 февраля, 11:50

Жуткое ДТП под Ярославлем унесло жизни трёх человек

В Ярославской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом

Место ДТП с микроавтобусом в Ярославской области. Обложка © Telegram / Прокуратура Ярославской области

Место ДТП с микроавтобусом в Ярославской области. Обложка © Telegram / Прокуратура Ярославской области

В Ярославской области 25 февраля произошло смертельное ДТП на трассе Мышкин – Некоуз у деревни Ступино. В результате аварии погибло три человека, четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

Место ДТП с микроавтобусом в Ярославской области. Коллаж © Telegram / Прокуратура Ярославской области

Место ДТП с микроавтобусом в Ярославской области. Коллаж © Telegram / Прокуратура Ярославской области

"Столкнулись автомобиль Volkswagen и микроавтобус KIA. По предварительной информации, в результате ДТП три человека погибли, четыре человека получили травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада СМП", — указано в сообщении.

Место ДТП с микроавтобусом в Ярославской области. Фото © Telegram / Прокуратура Ярославской области

Место ДТП с микроавтобусом в Ярославской области. Фото © Telegram / Прокуратура Ярославской области

В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что среди пострадавших есть дети. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Москве экскурсионный автобус с 20 детьми врезался в самосвал
В Москве экскурсионный автобус с 20 детьми врезался в самосвал

А ранее Life.ru рассказывал, что трое взрослых и ребёнок пострадали в аварии с участием полицейской машины в Москве. Все четверо попали в больницу с тяжёлыми травмами.

Дарья Нарыкова
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