Жуткое ДТП под Ярославлем унесло жизни трёх человек
В Ярославской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Место ДТП с микроавтобусом в Ярославской области. Обложка © Telegram / Прокуратура Ярославской области
В Ярославской области 25 февраля произошло смертельное ДТП на трассе Мышкин – Некоуз у деревни Ступино. В результате аварии погибло три человека, четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.
Место ДТП с микроавтобусом в Ярославской области. Коллаж © Telegram / Прокуратура Ярославской области
"Столкнулись автомобиль Volkswagen и микроавтобус KIA. По предварительной информации, в результате ДТП три человека погибли, четыре человека получили травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада СМП", — указано в сообщении.
Место ДТП с микроавтобусом в Ярославской области. Фото © Telegram / Прокуратура Ярославской области
В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что среди пострадавших есть дети. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.
А ранее Life.ru рассказывал, что трое взрослых и ребёнок пострадали в аварии с участием полицейской машины в Москве. Все четверо попали в больницу с тяжёлыми травмами.