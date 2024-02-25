Жуткое ДТП под Ярославлем унесло жизни трёх человек

В Ярославской области 25 февраля произошло смертельное ДТП на трассе Мышкин – Некоуз у деревни Ступино. В результате аварии погибло три человека, четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

Место ДТП с микроавтобусом в Ярославской области. Коллаж © Telegram / Прокуратура Ярославской области

"Столкнулись автомобиль Volkswagen и микроавтобус KIA. По предварительной информации, в результате ДТП три человека погибли, четыре человека получили травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада СМП", — указано в сообщении.

Место ДТП с микроавтобусом в Ярославской области. Фото © Telegram / Прокуратура Ярославской области

В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что среди пострадавших есть дети. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.