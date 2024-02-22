Трое взрослых и ребёнок пострадали в ДТП с участием полицейской машины в Москве

Полицейский автомобиль столкнулся с легковушкой на северо-востоке Москвы. От мощного удара машина правоохранителей едва не вылетела на тротуар, застряв на снежном бордюре. Подробности происшествия озвучил SHOT.

Участники ДТП не поделили дорогу на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна. В момент аварии внутри служебного Renault находились две женщины и 14-летний ребёнок, которые оказались зажаты в салоне. Вызволять их пришлось спасателям. Машиной марки Volkswagen управляла ещё одна девушка. Все четверо были госпитализированы с тяжёлыми травмами. Причины случившегося выясняются.