Пять человек пострадали в массовом ДТП на западе Москвы
В Москве столкнулись три иномарки. Обложка © Shutterstock
В Москве произошло столкновение "мазды", "хёндая" и "ниссана", в результате чего пострадали пять человек, среди них трое детей. Об этом рассказали в столичной Госавтоинспекции.
"На улице Народного Ополчения, в районе дома 45, водитель, управляя автомобилем "Мазда", при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с автомобилями "Хёндай" и "Ниссан", — уточнили в ведомстве.
О состоянии пострадавших не сообщается. Полиция устанавливает обстоятельства и виновника случившегося.
Ранее сообщалось, что в Курске утром 15 февраля произошло столкновение двух пассажирских автобусов. В результате ДТП несколько человек получили травмы.