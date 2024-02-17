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Пять человек пострадали в массовом ДТП на западе Москвы

17 февраля, 09:21
В Москве столкнулись три иномарки. Обложка © Shutterstock

В Москве столкнулись три иномарки. Обложка © Shutterstock

В Москве произошло столкновение "мазды", "хёндая" и "ниссана", в результате чего пострадали пять человек, среди них трое детей. Об этом рассказали в столичной Госавтоинспекции.

"На улице Народного Ополчения, в районе дома 45, водитель, управляя автомобилем "Мазда", при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с автомобилями "Хёндай" и "Ниссан", уточнили в ведомстве.

О состоянии пострадавших не сообщается. Полиция устанавливает обстоятельства и виновника случившегося.

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На Урале завели дело из-за сотрудников ГИБДД, не заметивших инсульт у дальнобойщика

Ранее сообщалось, что в Курске утром 15 февраля произошло столкновение двух пассажирских автобусов. В результате ДТП несколько человек получили травмы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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