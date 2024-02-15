На Урале завели дело на сотрудников ГИБДД, не заметивших инсульт у дальнобойщика

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников ГИБДД, которые после инцидента на трассе шесть часов не замечали инсульта у дальнобойщика и не вызвали ему скорую помощь. Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на адвоката пострадавшего водителя.

Как уже рассказывал Life.ru, 5 января 46-летний Роман Кочуров отвёз груз в пункт выгрузки и уже на обратном пути почувствовал себя плохо, после чего попал в ДТП на 158-м километре трассы между Екатеринбургом и Тюменью. Шофёр задетого самосвала был готов продолжить путь без участия ГИБДД, но не смог договориться об этом с Романом — тот опустил стекло в кабине, но не смог произнести ни слова. Прибывший на место экипаж принял его за пьяного и оставил "прийти в себя" в кабине фуры с выключенным отоплением.

Скорую в итоге вызвали коллеги дальнобойщика, которые приехали эвакуировать машину. В больницу мужчина попал только через шесть часов после аварии, у него диагностировали геморрагический инсульт. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, недобросовестного, небрежного отношения к службе, и это повлекло нарушение прав граждан). Правда, дело возбуждено как бесфигурантное, что позволяет сотрудникам продолжить несение службы. Адвокат семьи дальнобойщика Сергей Тетерин в ближайшее время намерен обратиться к председателю Следственного комитета России Бастрыкину с просьбой взять данное уголовное дело на контроль.