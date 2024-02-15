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15 февраля, 08:33

Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов на остановке в Курске

В Курске утром 15 февраля произошло столкновение двух пассажирских автобусов. В результате ДТП несколько человек получили травмы, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Место аварии с участием двух автобусов в Курске. Видео © t.me / MVDKo

"По предварительной информации, 15 февраля на остановке общественного транспорта "Метеостанция" города Курска произошло столкновение двух транспортных средств, которые осуществляли перевозку пассажиров", — говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранителей, в результате столкновения пострадали шесть пассажиров одного из автобусов. Их доставили в медицинские учреждения для осмотра и оказания помощи.

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Ранее сообщалось, что в Барнауле кровля здания рухнула на припаркованные автомобили, в одном из них в это время находилась девушка. Момент обрушения попал на видео.

Обложка ©

t.me / MVDKo

Иван Косицын
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