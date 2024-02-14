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14 февраля, 19:15

Момент обрушения крыши на иномарку с девушкой внутри в Барнауле попал на видео

SHOT: В Барнауле кровля здания рухнула на иномарку с девушкой внутри

В Барнауле кровля здания рухнула на припаркованные автомобили, в одном из них в это время находилась девушка. Момент обрушения публикует телеграм-канал SHOT.

Момент обрушения крыши на иномарку с девушкой внутри в Барнауле. Видео © T.me / SHOT

Всё произошло на улице Власихинской, где сильнейший ветер снёс крышу и она под тяжестью снега и льда обрушилась на легковушку. Буквально за минуту до этого в автомобиль села девушка: она чудом осталась жива. Автоледи получила ушибы и порезы. Кроме того, повреждено несколько припаркованных машин.

Мощнейшие порывы ветра в городе сегодня достигают 19 м/с, там действует режим повышенной готовности. В пригородных посёлках Солнечная Поляна, Казённая Заимка и Авиатор произошло частичное отключение электроэнергии. Кроме того, движение ограничено для грузовых автомобилей и общественного транспорта на пяти трассах.

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Life.ru ранее писал, что замминистра труда Омской области 61-летний Сергей Добрых сегодня утром пострадал в жутком ДТП на трассе Омск – Муромцево сегодня утром. Он не помнит момента аварии, так как дремал во время поездки.

Обложка ©

T.me / SHOT

Оксана Попова
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