Момент обрушения крыши на иномарку с девушкой внутри в Барнауле попал на видео

В Барнауле кровля здания рухнула на припаркованные автомобили, в одном из них в это время находилась девушка. Момент обрушения публикует телеграм-канал SHOT.

Момент обрушения крыши на иномарку с девушкой внутри в Барнауле. Видео © T.me / SHOT

Всё произошло на улице Власихинской, где сильнейший ветер снёс крышу и она под тяжестью снега и льда обрушилась на легковушку. Буквально за минуту до этого в автомобиль села девушка: она чудом осталась жива. Автоледи получила ушибы и порезы. Кроме того, повреждено несколько припаркованных машин.

Мощнейшие порывы ветра в городе сегодня достигают 19 м/с, там действует режим повышенной готовности. В пригородных посёлках Солнечная Поляна, Казённая Заимка и Авиатор произошло частичное отключение электроэнергии. Кроме того, движение ограничено для грузовых автомобилей и общественного транспорта на пяти трассах.