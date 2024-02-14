Момент обрушения крыши на иномарку с девушкой внутри в Барнауле попал на видео
SHOT: В Барнауле кровля здания рухнула на иномарку с девушкой внутри
В Барнауле кровля здания рухнула на припаркованные автомобили, в одном из них в это время находилась девушка. Момент обрушения публикует телеграм-канал SHOT.
Момент обрушения крыши на иномарку с девушкой внутри в Барнауле. Видео © T.me / SHOT
Всё произошло на улице Власихинской, где сильнейший ветер снёс крышу и она под тяжестью снега и льда обрушилась на легковушку. Буквально за минуту до этого в автомобиль села девушка: она чудом осталась жива. Автоледи получила ушибы и порезы. Кроме того, повреждено несколько припаркованных машин.
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T.me / SHOT