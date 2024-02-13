Life.ru публикует видео покатушек устроившего ДТП алтайского первоклассника-угонщика

Появилось видео, как семилетний мальчик угоняет автомобиль в Барнауле, на котором позже попадёт в ДТП. Кадры публикует SHOT. По данным телеграм-канала, правоохранителям ребёнок сказал, что ему просто сильно захотелось прокатиться.

Семилетний мальчик угнал автомобиль в Барнауле и устроил ДТП. Видео © Telegram / SHOT

Припаркованной серой Subaru Impreza юный угонщик заинтересовался во время прогулки. Двигатель автомобиля работал, а в замке торчал ключ зажигания. Мальчик сел за руль, но, пока выезжал, повредил "ниву", а потом, проехав несколько метров и не справившись с управлением, столкнулся с грузовиком. В итоге "субару" заглохла, а школьник разбил губу об руль. С места нарушитель сбежал, при этом маме он соврал, что поскользнулся и упал.

Разбитые после "гонок" первоклассника в Барнауле машины. Фото © Telegram / SHOT

В результате ДТП пострадал 36-летний водитель, от госпитализации он отказался. Первоклассника же вскоре поймали, его поставят на профилактический учёт в отделе по делам несовершеннолетних. Мальчик признался, что, увидев заведённый автомобиль, не смог удержаться. По его словам, водить научил отец. При этом папа юного стритрейсера был дважды судим за кражу.

25-летний владелец угнанной машины бизнесмен Виктор пояснил, что всего на пару минут заехал за мамой и вещами, как вдруг ему позвонили удивлённые знакомые и спросили, что за аварию он устроил на перекрёстке. Сумма ущерба устанавливается — Subaru получил серьёзные повреждения. По словам Виктора, он был в шоке и случившееся для него — урок на всю жизнь.