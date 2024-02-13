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13 февраля, 09:03

На Алтае первоклассник угнал машину и устроил массовое ДТП, пострадал один человек

В Барнауле семилетний мальчик угнал автомобиль, устроил массовое ДТП и сбежал

В Барнауле первоклассник устроил массовую аварию на автомобиле, который угнал, в результате его действий один человек пострадал. Об этом сообщили в полиции Алтайского края.

По информации ведомства, в одном из дворов на улице Сухова ребёнок совершил угон автомобиля, оставленного открытым с ключом в замке зажигания. Несовершеннолетний проехал несколько метров, протаранил впереди стоящую машину и совершил ДТП с участием трёх авто. Одному из водителей понадобилась помощь. Испугавшись, мальчик сбежал. Видео об угоне автомобиля распространилось в соцсетях, что помогло полицейским оперативно найти хулигана.

"Как установили сотрудники Госавтоинспекции, "угонщику" всего семь лет, он учится в первом классе одной из школ Барнаула. Его и ещё двоих младших детей воспитывает мама. Ранее они проживали в одном из сельских районов края, где, предположительно, ему и показали, как водить машину", отмечают в полиции.

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Сейчас с семьёй общаются сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Когда именно произошло ДТП, не уточняется.

Ранее Life.ru писал о том, что в Севастополе трое детей пострадали в результате аварии с маршруткой. Авария произошла днём 10 февраля на улице Ленина.

Обложка ©

Freepik / rorozoa

Евгения Мосс
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