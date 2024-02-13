На Алтае первоклассник угнал машину и устроил массовое ДТП, пострадал один человек

В Барнауле первоклассник устроил массовую аварию на автомобиле, который угнал, в результате его действий один человек пострадал. Об этом сообщили в полиции Алтайского края.

По информации ведомства, в одном из дворов на улице Сухова ребёнок совершил угон автомобиля, оставленного открытым с ключом в замке зажигания. Несовершеннолетний проехал несколько метров, протаранил впереди стоящую машину и совершил ДТП с участием трёх авто. Одному из водителей понадобилась помощь. Испугавшись, мальчик сбежал. Видео об угоне автомобиля распространилось в соцсетях, что помогло полицейским оперативно найти хулигана.

"Как установили сотрудники Госавтоинспекции, "угонщику" всего семь лет, он учится в первом классе одной из школ Барнаула. Его и ещё двоих младших детей воспитывает мама. Ранее они проживали в одном из сельских районов края, где, предположительно, ему и показали, как водить машину", — отмечают в полиции.

Сейчас с семьёй общаются сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Когда именно произошло ДТП, не уточняется.