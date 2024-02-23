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23 февраля, 19:40

В Москве экскурсионный автобус с 20 детьми врезался в самосвал

Экскурсионный автобус из Владимира, в котором были 20 детей и сопровождающие лица, столкнулся с самосвалом на Красковской улице в Москве. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Авария произошла сегодня около 18:30 по московскому времени. После аварии на место ДТП оперативно прибыла бригада скорой, чтобы оказать необходимую помощь всем пострадавшим. В итоге медики провели осмотр и оказалось, что ранения никто не получил.

Известно, что детей везли со спортивных соревнований, проходящих в Москве. Причина аварии пока не известна. Правоохранители продолжают разбираться в инциденте.

Трое взрослых и ребёнок пострадали в ДТП с участием полицейской машины в Москве
Трое взрослых и ребёнок пострадали в ДТП с участием полицейской машины в Москве

Ранее ДТП с участием автобуса и фуры произошло в Псковской области. В результате происшествия пострадали восемь детей и четверо взрослых. Отмечается, что водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения, свернул в кювет.

Обложка ©

Unsplash / Ash Gerlach

Владимир Озеров
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