В Москве экскурсионный автобус с 20 детьми врезался в самосвал

Экскурсионный автобус из Владимира, в котором были 20 детей и сопровождающие лица, столкнулся с самосвалом на Красковской улице в Москве. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Авария произошла сегодня около 18:30 по московскому времени. После аварии на место ДТП оперативно прибыла бригада скорой, чтобы оказать необходимую помощь всем пострадавшим. В итоге медики провели осмотр и оказалось, что ранения никто не получил.

Известно, что детей везли со спортивных соревнований, проходящих в Москве. Причина аварии пока не известна. Правоохранители продолжают разбираться в инциденте.