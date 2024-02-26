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26 февраля, 07:00

На Алтае в ДТП с тремя машинами Toyota погибли четыре человека

МВД: В ДТП на Алтае погибли четыре человека, трое пострадали

Место смертельного ДТП на Алтае. Обложка © СУ СК РФ по Алтайскому краю

Место смертельного ДТП на Алтае. Обложка © СУ СК РФ по Алтайскому краю

В Алтайском крае утром 2 февраля произошло столкновение трёх автомобилей. В результате аварии на трассе погибли четыре человека, ещё трое получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и выясняют все обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что водитель авто Toyota Corona Premio, двигаясь со стороны города Змеиногорска в направлении села Староалейское, выехал на встречную полосу для совершения обгона, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry. После чего произошло столкновение с ещё одной машиной Toyota Corona Premio. По факту аварии назначено проведение проверки, сейчас устанавливаются личности погибших.

Место смертельного ДТП на Алтае. Фото © СУ СК РФ по Алтайскому краю

Место смертельного ДТП на Алтае. Фото © СУ СК РФ по Алтайскому краю

Ранее сообщалось, что в Саратове автобус столкнулся с двумя легковушками и снёс остановку. К счастью, обошлось без пострадавших.

Автобус с 40 пассажирами вылетел в кювет на трассе в Татарстане
Автобус с 40 пассажирами вылетел в кювет на трассе в Татарстане
Иван Косицын
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