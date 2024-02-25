В Саратове автобус столкнулся с двумя легковушками и снёс остановку
Место ДТП в Саратове, где автобус снёс остановку. Обложка © Telegram / Прокуратура Саратовской области
В Саратове пассажирский автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями и протаранил остановку. Подробности происшествия журналистам сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
В Саратове автобус столкнулся с двумя легковушками и снёс остановку. Видео © Telegram / ЧП Саратов
Как рассказали в ведомстве, всё произошло на пересечении улиц Топольчанской и Антонова в 15:50 по местному времени (14:50 мск). По предварительным данным, 49-летний водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 11, столкнулся с "Ладой-калиной" и "вестой", после чего снёс остановку. К счастью, обошлось без пострадавших. По факту ДТП прокуратура уже начала проверку.
"Прокуратура Ленинского района Саратова контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского транспорта", — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что ДТП с участием автобуса и фуры произошло в Псковской области. В результате происшествия пострадали восемь детей и четверо взрослых.