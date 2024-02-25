В Саратове автобус столкнулся с двумя легковушками и снёс остановку

Как рассказали в ведомстве, всё произошло на пересечении улиц Топольчанской и Антонова в 15:50 по местному времени (14:50 мск). По предварительным данным, 49-летний водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 11, столкнулся с "Ладой-калиной" и "вестой", после чего снёс остановку. К счастью, обошлось без пострадавших. По факту ДТП прокуратура уже начала проверку.