Автобус с 40 пассажирами вылетел в кювет на трассе в Татарстане

В Татарстане автобус с 40 пассажирами, следовавший в Нижнекамск, съехал с трассы в кювет. Подробности происшествия сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Кадры с места ДТП с автобусом на трассе в Татарстане. Видео © Telegram / Прокуратура Татарстана

ДТП произошло около 15:30 на трассе Чистополь – Нижнекамск. По предварительным данным, 58-летний водитель автобуса "Хёндай" превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. В момент аварии в салоне находилось 40 пассажиров. Их уже осмотрели сотрудники скорой помощи, к счастью, никто не пострадал. По факту происшествия прокуратура проводит проверку.

"Обстоятельства случившегося сейчас выясняются органами внутренних дел. На место происшествия выехал первый зампрокурора Нижнекамска Рустем Хазипов", — говорится в сообщении надзорного ведомства.