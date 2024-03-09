На Ставрополье водитель вылетел на встречку и умер при столкновении с бензовозом

На Ставрополье разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Апанасенковском муниципальном округе. Как сообщили в пресс-службе краевого главка ГИБДД, накануне вечером на 416-м километре автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь 21-летний водитель минивэна JAC M4 не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом DAF.

Место смертельного ДТП на Ставрополье. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

"От полученных травм скончался 21-летний водитель минивэна JAC... Водитель грузового транспорта, 39-летний житель Шпаковского округа, получил травму кисти, от госпитализации отказался", — говорится в сообщении.

Погибший имел стаж вождения 2,5 года, за это время он не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Проводится проверка.