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9 марта, 09:54

На Ставрополье водитель вылетел на встречку и умер при столкновении с бензовозом

На Ставрополье разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Апанасенковском муниципальном округе. Как сообщили в пресс-службе краевого главка ГИБДД, накануне вечером на 416-м километре автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь 21-летний водитель минивэна JAC M4 не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом DAF.

Место смертельного ДТП на Ставрополье. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

Место смертельного ДТП на Ставрополье. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

"От полученных травм скончался 21-летний водитель минивэна JAC... Водитель грузового транспорта, 39-летний житель Шпаковского округа, получил травму кисти, от госпитализации отказался", — говорится в сообщении.

Погибший имел стаж вождения 2,5 года, за это время он не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Проводится проверка.

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Ранее в Свердловской области два человека погибли при лобовом столкновении двух легковушек. Правоохранители расследуют страшную аварию.

Обложка ©

Unsplash / Alexander Popovkin

Матвей Константинов
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