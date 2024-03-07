СМИ: Советник главы МЧС угодил в ДТП в Москве

Советник главы МЧС Алексей Щербаков попал в ДТП на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

На пересечении с улицей Академика Скрябина служебная Toyota Camry чиновника столкнулась с кроссовером BMW X5. На место аварии прибыли коллеги Щербакова, и дальше он поехал с ними.