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7 марта, 20:30

СМИ: Советник главы МЧС угодил в ДТП в Москве

Mash: Советник главы МЧС Щербаков попал в аварию в Москве

Советник главы МЧС Алексей Щербаков попал в ДТП на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

На пересечении с улицей Академика Скрябина служебная Toyota Camry чиновника столкнулась с кроссовером BMW X5. На место аварии прибыли коллеги Щербакова, и дальше он поехал с ними.

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Ранее Life.ru писал, что чемпион мира по тайскому боксу Никита Чернов погиб в ДТП в Марий Эл. В момент роковой аварии спортсмен впервые ехал на соревнования в качестве тренера, где собирался представить своих воспитанников.

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Лариса Сафронова
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