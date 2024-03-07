СМИ: Советник главы МЧС угодил в ДТП в Москве
Mash: Советник главы МЧС Щербаков попал в аварию в Москве
Советник главы МЧС Алексей Щербаков попал в ДТП на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
На пересечении с улицей Академика Скрябина служебная Toyota Camry чиновника столкнулась с кроссовером BMW X5. На место аварии прибыли коллеги Щербакова, и дальше он поехал с ними.
Ранее Life.ru писал, что чемпион мира по тайскому боксу Никита Чернов погиб в ДТП в Марий Эл. В момент роковой аварии спортсмен впервые ехал на соревнования в качестве тренера, где собирался представить своих воспитанников.
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