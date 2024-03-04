Многократный чемпион по тайскому боксу погиб в страшной аварии с КАМАЗом

Чемпион мира по тайскому боксу Никита Чернов погиб в ДТП в Марий Эл. Об этом сообщил тренер клуба тайского бокса "Красная машина" в Йошкар-Оле Андрей Собко. В момент роковой аварии спортсмен впервые ехал на соревнования в качестве тренера, где собирался представить своих воспитанников.

"В результате страшного ДТП погиб мастер спорта России, победитель Кубка России, двукратный победитель первенства мира, двукратный чемпион России среди студентов, трёхкратный победитель первенства России, многократный победитель всероссийских турниров, профессиональный боец Никита Чернов... Вечная память", — написал он в VK.

Как уточнили в пресс-службе республиканского главка ГИБДД, страшное ДТП произошло утром 2 марта на 26-м километре трассы "Вятка": водитель КАМАЗа выехал на перекрёсток и, вопреки правилам, не уступил дорогу движущемуся по главной дороге Volvo, в котором ехал Чернов. Помимо него, в машине находилось ещё три человека, они выжили.

Место ДТП в Марий Эл, в котором погиб Никита Чернов. Фото © VK / УГИБДД МВД по Республике Марий Эл