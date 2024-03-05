Пьяный водитель в Зеленограде пытался уйти от погони, но влетел в машину ДПС

В Зеленограде пьяный водитель пытался уйти от погони и протаранил патрульную машину. Об этом на своём официальном интернет-портале сообщает главное управление МВД по Москве.

Задержание пьяного водителя в Зеленограде. Видео © t.me / Mash

В ведомстве сообщили, что 4 марта около пяти часов дня сотрудники ДПС заметили на улице Логвиненко грубо нарушающий правила дорожного движения автомобиль "ВАЗ-2114". Находившийся за рулём отечественной легковушки мужчина проигнорировал требования полицейских остановиться, после чего началась погоня, во время которой нарушитель столкнулся с патрульной машиной.

В результате были задержаны 38-летний водитель и 32-летний пассажир, которые, по внешним признакам, находились в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования они отказались, после чего были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств.