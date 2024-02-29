Хулиганы устроили таксисту покатушки в багажнике его же машины

Уголовное дело возбуждено в Чебоксарах по факту похищения человека с применением насилия. Жертвой злоумышленников стал 19-летний таксист, который в 04:30 принял заказ от двух молодых людей, сказано в сообщении чувашского Следкома.

По данным следствия, незнакомцы напали на водителя и попытались угнать его "Ладу Гранта", но мужчина оказал сопротивление. Тогда злоумышленники поместили его в багажник автомобиля и вывезли в город Канаш, где таксисту удалось выбраться из машины и обратиться в полицию.

Приметы транспортного средства были переданы дежурившим экипажам, которые оперативно засекли преступников и устроили погоню. На одном из поворотов "гранта" не вписалась в траекторию и перевернулась.

Момент ДТП запечатлел видеорегистратор в полицейской машине. Видео © t.me / МВД по Чувашской Республике

"Один из подозреваемых, 19-летний ранее судимый житель города Чебоксары, задержан, принимаются меры по розыску его сообщника. Обстоятельства произошедшего уточняются", — поделились в МВД.