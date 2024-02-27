В Чувашии ранее судимый мужчина похитил экс-возлюбленную и силой повёз на свидание

Житель Чебоксар похитил бывшую возлюбленную. Как сообщает SHOT, мужчина подкараулил её на улице, силой посадил в "мерседес" и повёз на свидание.

По информации телеграм-канала, 39-летний Сергей, который занимал одну из руководящих позиций в "Чувашхлебопродукте", не смог смириться с расставанием. Мужчина встречался с эффектной блондинкой, но та рассталась с ним незадолго до его дня рождения. Он не хотел осознавать, что теперь его возлюбленная достанется кому-то ещё, поэтому поехал искать девушку и нашёл в Калининском районе. Там он запихнул её в машину и повёз на свидание в торговый центр. Однако экс-возлюбленная сбежала со странной встречи и заявила на бывшего парня в правоохранительные органы.

Теперь мужчине придётся отвечать по закону, на него завели уголовное дело. Чебоксарцу грозит до пяти лет тюрьмы за похищение человека. День рождения он отметил под арестом. К слову, в 2023 году мужчину уже судили за угрозу убийством.