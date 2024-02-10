Регион

Уведомления отключены

Новости
ИНТЕРВЬЮ ПУТИНА КАРЛСОНУ
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Группа из 36 украинских военных сдалась в плен Армии России

Захарова предупредила о жёстком ответе при покушении на российские активы

"Звучит как анекдот": Захарова высмеяла генсека ООН за отказ от просмотра интервью Путина Карлсону

Трёх раненых мужчин вывезли из-под обстрела ВСУ в Белгородской области

Два украинских беспилотника сбиты над Брянской областью

Шойгу в ходе поездки в Удмуртию приказал защитить критическую инфраструктуру

Бойцы ВС РФ уничтожили под Купянском американскую гаубицу М119

Три украинских беспилотника нейтрализованы над Брянской областью

Десантники из гаубиц "Гиацинт-Б" ликвидировали танк и склад ВСУ на правом берегу Днепра

150 млн просмотров: Интервью Путина Карлсону поставило новый рекорд

В Петербурге мужчина вместе с братом похитил бывшую и изнасиловал на чердаке

10 февраля, 12:55
Подозреваемый в похищении девушки в Петербурге. Обложка © t.me / "Mash на Мойке"

Подозреваемый в похищении девушки в Петербурге. Обложка © t.me / "Mash на Мойке"

В Санкт-Петербурге мужчина похитил свою бывшую девушку прямо у дверей её дома, запер на чердаке и угрожал расправой, вооружившись ножом. О случившемся пишет "Mash на Мойке".

31-летний мужчина специально приехал с братом из Воронежской области, чтобы выяснить отношения с бывшей. Они подкараулили её ночью у квартиры на Адмиралтейском канале, девушка возвращалась с подругой домой после работы в баре. Злоумышленники обеих затолкали в машину и увезли в Колпино.

Там "ухажёр" отвёл свою бывшую на чердак дома, а брата попросил отвезти подругу обратно. Затем злоумышленник избил экс-возлюбленную и, угрожая ножом, надругался над ней. Однако подруга потерпевшей успела вызвать полицейских, которые задержали преступников и вызволили пленницу. Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ "Похищение человека".

Трое грабителей вломились в дом в Ногинске, связали руки хозяйке и вынесли деньги и ценности
Трое грабителей вломились в дом в Ногинске, связали руки хозяйке и вынесли деньги и ценности

Ранее сообщалось, что в Новосибирске расследуют уголовное дело о похищении мужчины прямо у главного железнодорожного вокзала города. По данным следствия, утром 7 февраля преступники на автомобиле совершили нападение на двух человек, одного из которых схватили и, угрожая оружием, увезли в неизвестном направлении.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!