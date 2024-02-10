В Петербурге мужчина вместе с братом похитил бывшую и изнасиловал на чердаке 10 февраля, 12:55 Подозреваемый в похищении девушки в Петербурге. Обложка © t.me / "Mash на Мойке"

В Санкт-Петербурге мужчина похитил свою бывшую девушку прямо у дверей её дома, запер на чердаке и угрожал расправой, вооружившись ножом. О случившемся пишет "Mash на Мойке".

31-летний мужчина специально приехал с братом из Воронежской области, чтобы выяснить отношения с бывшей. Они подкараулили её ночью у квартиры на Адмиралтейском канале, девушка возвращалась с подругой домой после работы в баре. Злоумышленники обеих затолкали в машину и увезли в Колпино.

Там "ухажёр" отвёл свою бывшую на чердак дома, а брата попросил отвезти подругу обратно. Затем злоумышленник избил экс-возлюбленную и, угрожая ножом, надругался над ней. Однако подруга потерпевшей успела вызвать полицейских, которые задержали преступников и вызволили пленницу. Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ "Похищение человека".

Ранее сообщалось, что в Новосибирске расследуют уголовное дело о похищении мужчины прямо у главного железнодорожного вокзала города. По данным следствия, утром 7 февраля преступники на автомобиле совершили нападение на двух человек, одного из которых схватили и, угрожая оружием, увезли в неизвестном направлении.

Авторы Татьяна Миссуми