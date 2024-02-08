В Новосибирске мужчину похитили возле здания вокзала и увезли, угрожая оружием

В Новосибирске расследуют уголовное дело о похищении мужчины прямо у главного железнодорожного вокзала города. По данным следствия, утром 7 февраля неизвестные на автомобиле совершили нападение на двух человек, одного из которых схватили и, угрожая оружием, увезли в неизвестном направлении.

"По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", — сообщает управление Следственного комитета по региону.

Другие подробности неизвестны. Преступников и похищенного мужчину сейчас ищут.