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16 января, 18:08

Просила называть мамой: Женщина пыталась похитить первоклассницу из школы в Воронеже

Прокуратура начала проверку из-за попытки похищения девочки из школы в Воронеже

Прокуратура Воронежской области организовала проверку по факту сообщений СМИ о попытке незнакомки похитить первоклассницу из школы после уроков в микрорайоне Шилово. О ЧП в соцсетях рассказала мать малышки.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в части организации исполнения требований законодательства об образовании, а также об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — заявили в прокуратуре.

По словам матери девочки, встречая дочку после уроков, она увидела, как её ребёнка уводит за руку незнакомка. Женщина догнала похитительницу и начала на неё кричать. Та стала оправдываться, что просто перепутала ребёнка со своей племянницей. При этом сама малышка говорит, что злоумышленница просила называть её мамой.

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А ранее под Калугой семья похитила восьмилетнюю девочку и потребовала у её матери выкуп — полтора миллиона рублей в криптовалюте. Женщина сразу обратилась за помощью в полицию. Затем похитители отпустили пленницу: бросили на обочине в Тульской области. Злата призналась, что преступники обращались с ней грубо и били, что подтвердилось при обследовании. Злоумышленников оперативно задержали. Один из них в зале суда объяснил, что решил отпустить ребёнка, так как якобы его замучила совесть. При этом похищение он назвал своей навязчивой идеей. Всех Новиковых отправили в СИЗО.

Обложка ©

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Андрей Бражников
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