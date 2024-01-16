Просила называть мамой: Женщина пыталась похитить первоклассницу из школы в Воронеже

Прокуратура Воронежской области организовала проверку по факту сообщений СМИ о попытке незнакомки похитить первоклассницу из школы после уроков в микрорайоне Шилово. О ЧП в соцсетях рассказала мать малышки.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в части организации исполнения требований законодательства об образовании, а также об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — заявили в прокуратуре.

По словам матери девочки, встречая дочку после уроков, она увидела, как её ребёнка уводит за руку незнакомка. Женщина догнала похитительницу и начала на неё кричать. Та стала оправдываться, что просто перепутала ребёнка со своей племянницей. При этом сама малышка говорит, что злоумышленница просила называть её мамой.