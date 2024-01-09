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9 января, 08:50

Десять человек на двух машинах похитили и избили мужчину в Ингушетии

Фото © Jose P. Ortiz / Unsplash

Фото © Jose P. Ortiz / Unsplash

В Ингушетии введён план "Перехват" из-за дерзкого похищения мужчины. По данным SHOT, сразу десять человек на двух машинах ВАЗ-21099 и ВАЗ-21114 выехали на охоту за 36-летним Русланом из села Кантышево. Похитители сильно избили свою жертву, а спустя четыре часа выкинули на улице Албакова недалеко от его дома.

Скорую помощь для Руслана вызвали очевидцы. В больнице у него, кроме ушибов, диагностировали перелом челюсти. Потерпевший рассказал, что похитители забрали у него 38 тысяч рублей наличкой, и больше ничего объяснять не стал.

Мужчина в момент нападения был нетрезв. Нападавших сейчас ищут, а потерпевший и сам ранее был судим за умышленное причинение вреда средней тяжести.

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Ранее Лайф рассказывал, как уборщица жестоко избила сотрудницу супермаркета в Петербурге до сотрясения мозга и черепно-мозговой травмы. А в Красноярске сотрудница рыбного магазина обнаружила тело мужчины без одежды в луже крови. Оно лежало у входа в торговую точку.

Марина Калегина
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