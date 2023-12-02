Похититель девочки под Калугой заявил, что сделал это из-за навязчивой идеи
Аркадий Новиков — один из похитителей восьмилетней Златы из Козельска Калужской области — заявил SHOT, что преступление было его навязчивой идеей. По словам 40-летнего подозреваемого, его супруга Ирина и сын Андрей якобы были против этого.
Похититель девочки из-под Калуги заявил, что сделал это из-за навязчивой идеи. Видео © SHOT
"Я просто ехал по улице, мне пришла навязчивая идея [украсть девочку], от отчаяния. Со мной были моя жена и старший сын, они отговаривали меня, были против категорически", — сказал он.
Аркадий добавил, что не заводил Злату в свой дом в деревне Касьяново, а до последнего держал в машине. Он также выразил сожаление из-за случившегося и готовность извиниться перед мамой девочки, но лично. Извиняться на камеру он отказался.
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Напомним, преступники похитили восьмилетнюю Злату, когда она возвращалась из школы, после чего её мама получила на телефон сообщение с требованием крупного выкупа. Женщина сразу обратилась за помощью к правоохранителям, и похитители отпустили пленницу: бросили на обочине в Тульской области. Злата призналась, что преступники обращались с ней грубо и били, что подтвердилось при обследовании. Похитителей оперативно задержали, ими оказались Андрей, Ирина и Аркадий Новиковы. Также был задержан бывший муж женщины Дмитрий. Следствие настаивает на их аресте.