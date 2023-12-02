Похититель девочки под Калугой заявил, что сделал это из-за навязчивой идеи

Аркадий Новиков — один из похитителей восьмилетней Златы из Козельска Калужской области — заявил SHOT, что преступление было его навязчивой идеей. По словам 40-летнего подозреваемого, его супруга Ирина и сын Андрей якобы были против этого.

Похититель девочки из-под Калуги заявил, что сделал это из-за навязчивой идеи. Видео © SHOT

"Я просто ехал по улице, мне пришла навязчивая идея [украсть девочку], от отчаяния. Со мной были моя жена и старший сын, они отговаривали меня, были против категорически", — сказал он.