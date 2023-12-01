Убийство, долги и алабаи: Лайф узнал о тёмном прошлом семейки похитителей 8-летней девочки под Калугой

40-летний Аркадий был судим за убийство, а также имеет долг по кредиту в 35 тысяч рублей. В семье Новиковых четверо детей. С соседями по деревне они не общались, участок охраняли алабаи. А в 2018 году Ирина писала заявление о предоставлении социального жилья, так как их дом был признан аварийным в 2015 году. Женщина также жаловалась на отсутствие работы. Она признавалась, что семья выживает лишь на детские пособия и продажу скота.