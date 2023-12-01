Убийство, долги и алабаи: Лайф узнал о тёмном прошлом семейки похитителей 8-летней девочки под Калугой
Девочку из Козельска похитила семья безработных из соседней деревни
Похитители восьмилетней Златы Андрей и Ирина Новиковы. Фото © t.me / SHOT
Восьмилетнюю девочку в Калужской области похитила семья безработных жителей деревни Касьяново Ульяновского района в 80 километрах от Козельска, где украли школьницу. SHOT узнал имена злоумышленников. Ими оказались:
- Андрей Новиков, 21 год (на фото)
- Ирина Новикова, 37 лет (на фото)
- Аркадий Новиков, 40 лет
40-летний Аркадий был судим за убийство, а также имеет долг по кредиту в 35 тысяч рублей. В семье Новиковых четверо детей. С соседями по деревне они не общались, участок охраняли алабаи. А в 2018 году Ирина писала заявление о предоставлении социального жилья, так как их дом был признан аварийным в 2015 году. Женщина также жаловалась на отсутствие работы. Она признавалась, что семья выживает лишь на детские пособия и продажу скота.
Похищенная девочка рассказала, что её украли недалеко от дома на улице Гагарина. Новиковы посадили её в чёрную машину и увезли в неизвестном направлении. Школьница также уточнила, что её били палкой, чтобы она не плакала.
Как уже рассказывал Лайф, Злату похитили по дороге домой из школы, а её матери прислали СМС с требованием заплатить за дочь криптовалютой. Одним из потенциальных подозреваемых стал Михаил Малько, который ранее уже попадался на махинациях с электронной валютой. Помимо этого, он был судим за кражу, угон, управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и мошенничество с кредитами. При этом было известно, что в момент похищения девочки его судили за кражу крипты. Вместе с тем мама школьницы призналась, что дочку он любил, учил водить машину и даже ездил с ней на рыбалку.