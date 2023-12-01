Опубликованы трогательные кадры встречи мамы и похищенной в Козельске девочки
Похищенную в Козельске девочку вернули домой к маме
Похищенную в Козельске восьмилетнюю девочку привезли домой к маме. Телеграм-канал SHOT публикует трогательные кадры с места.
Похищенную в Козельске восьмилетнюю девочку привезли домой к маме. Видео © t.me / SHOT
Девочку доставили домой сотрудники полиции. Неизвестных похитителей продолжают разыскивать.
Лайф напоминает, девочка вышла из школы в Козельске Калужской области после обеда 29 ноября, однако домой не вернулась. Позднее выяснилось, что ребёнка похитили: неизвестные выставили её матери требование выкупа в размере полутора миллионов рублей в криптовалюте. Под подозрение попал сидящий в колонии отец-рецидивист малышки.
Кадр видео t.me / SHOT